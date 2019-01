Wassersport: Kanusport ist eine gesellige Angelegenheit

Monheim Den Monheimer KC gibt es seit bald 50 Jahren. Aktuell gehören ihm rund 170 Mitglieder, davon 120 aktive Kanuten an, bestehend zu einem Drittel aus sportlichen Jugendlichen. Was die Wassersportart, die ganzjährig auf Vater Rhein und seinen Nebenflüssen ausgeübt wird, und den Verein ausmachen – darüber sprachen wir mit den Kanuten.

Wasser und Natur, Bewegung an der frischen Luft und Geselligkeit sind Begriffe, die während des Gesprächs mit den Kanuten häufiger fallen. „Es ist großartig, um abzuschalten, nach einem langen Arbeitstag den Kopf frei zu kriegen“, sagt Sven Rottenberger. Er muss es wissen. Der 59-Jährige paddelt schließlich seit seinem achten Lebensjahr, also seit über fünf Jahrzehnten, und trat dem MKC, nach dessen Vereinsgründung 1972, als eines der ersten Mitglieder bei.

Wer nun glaubt, dass Kanuten nur Schönwetterfahrer seien, der irrt: „Wir sind das ganze Jahr auf dem Wasser“, betont Sozial- und Wanderwart Jörg Dücker (61), der praktisch mit dem Verein groß geworden ist. Seine Eltern waren Gründungsmitglieder. Voraussetzung, um in einem Kanu aufs Wasser zu dürfen, ist ein ordentliches Schwimmabzeichen. „Bronze muss es schon sein“, sagt Andrea Focke, zweite Vorsitzende. Ab acht Jahren können Kinder dem Verein beitreten und mit entsprechender Anleitung aufs Wasser. „Eigentlich lohnt es sich, im Winter mit dem Kanufahren anzufangen, denn dann können wir die Grundlagen im warmen Schwimmbad lernen.“ Zu den Grundlagen gehören das Aussteigen und ein Gefühl für das Boot: Wer mit dem Kanu kentert, sollte nämlich nicht in Panik geraten. „Anfänger müssen in Ruhe an der Lasche der Spritzdecke ziehen, um dann aussteigen zu können“, erklärt Focke. Wer das beherrscht, lernt im weiteren Verlauf die rettende Eskimorolle aus dem Wildwasser. Atmen, orientieren und agieren lautet die Devise. Mit einer ordentlichen Hüftbewegung lässt sich das gekippte Kanu wieder – ohne auszusteigen – richten und den Kopf aus dem Wasser holen. Das lernen die Neulinge normalerweise über die Wintermonate im Mona Mare um dann, bei wärmeren Temperaturen, im Freien zu paddeln.