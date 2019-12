kreis mettmann : Ein Jahr in Frankreich arbeiten

kreis mettmann Schulabsolventen können sich in sozialen und kulturellen Projekten engagieren.

(elm) Was tun nach dem Abitur? Wie herausfinden, was man wirklich will? Und wie erfahren, was es heißt, Europäer zu sein? Im Deutsch-Französischen Freiwilligendienst können junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren Antworten auf diese Fragen finden. Wer ab September 2020 seinen Freiwilligendienst in Frankreich absolvieren möchte, kann sich ab jetzt bewerben.