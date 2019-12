Monheim : Klein-Robot, dein Klassenkamerad

Monheim Die Monheimer Peter-Ustinov-Gesamtschule ist konsequent auf IT-Kurs. Im Unterricht wird viel programmiert.

„Das Programmieren folgt einem ganz simplen Verständnis. Man muss mit den Werten spielen, die man eingibt, und probieren, wann es funktioniert“, erklärt der 18-Jährige. Mit dabei in der Arbeitsgemeinschaft sind auch Nils-Maximilian (18) und Luca-Giuliano (18). Sie haben an dem Projekt, das Robotermodel „Dash“ zu programmieren, teilgenommen. Zusätzlich wurde am Tag der offenen Tür demonstriert, dass die Roboter auch synchron programmierbar sind. Der Abteilungsleiter der Oberstufe, Horst Stolzenburg (55), sagt, dies sei schwierig in der Programmierung. Besonders, wenn die Roboter sich gleichzeitig drehen müssten. Die Schüler hätten es nach einigem Probieren dennoch geschafft.

Vor drei Jahren startete an der Peter-Ustinov-Gesamtschule das iPad-Projekt in zwei Klassen der Einführungsphase der Oberstufe. Mittlerweile wurden die Ziele dieses Projekts weitgehend erreicht, sagt Stolzenburg: das WLAN-Netzwerk in der Oberstufe auszubauen, alle Klassen mit interaktiven Tafeln und die Lehrkräfte und Schüler mit iPads auszustatten. Die Oberstufe ist komplett mit der neuen Technik ausgerüstet. In der Sekundarstufe I haben bereits die neunten und zehnten Klassen iPads. In den unteren Jahrgängen sollen diese in den nächsten Jahren mit den digitalen Tafeln und Apple-TVs folgen. „Es ist toll, damit arbeiten zu können. Die Schule wird dadurch sowohl für die Schüler als auch für die Lehrkräfte viel interessanter“, schwärmt Stolzenburg. Er weiß, wie wichtig das für die Zukunft der Schüler ist: „Monheim ist ein Paradies für mediale Technik an Schulen. Die Welt wird sich stark verändern, und die Schüler müssen auf die Zukunft vorbereitet werden“.