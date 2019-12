Monheim Bombenfund : Bombenfund an der Daimlerstraße

Monheim Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr wurde der Kampfmittelräumdienst fündig.

(og) Neun Tage lang hat der Kampfmittelräumdienst die Baustelle an der Daimlerstraße untersucht. Jetzt hat sich der Verdacht bestätigt. Die Experten haben eine Bombe gefunden, die aber keine Sprengkraft mehr hatte. Das ist bereits der dritte Bombenfund in diesem Jahr.

Seit dem 9. Dezember ist die Daimlerstraße gesperrt. Am Dienstag haben die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. „Aber zum Glück war sie nicht mehr intakt“, teilt Stadtsprecher Norbert Jakobs mit. Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung habe die Einzelteile abtransportiert. Die Sondierungen standen in Zusammenhang mit den dort geplanten Kanal- und Straßenbauarbeiten.

Erst im Juli hatte der Kampfmittelräumdienst eine 125 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die hatte der Dienst bei der routinemäßigen Untersuchung der Baustelle Gesundheitscampus an der Alten Schulstraße entdeckt. „Es gab drei verdächtige Stellen“, berichtete Ordnungsamts-Chefin Christiane Schärfke. Bei einer habe sich der Verdacht erhärtet, dass es sich um eine Bombe handelt. Wegen der Hitze hatte Sprengmeister Dirk Putzer dazu geraten, diese möglichst schnell zu entschärfen. Die Verwaltung hatte damals dafür gesorgt, dass im Umkreis von 300 Metern alle Häuser geräumt werden, darunter Rathaus und Rathaus-Center sowie das Altenheim St. Marien. Erst nach fünf Stunden (von etwa 15.30 bis 20.30 Uhr) gab es Entwarnung und die Bewohner konnten zurück in ihre Häuser.

Die Haltestelle „Kielsgraben“ der Linie 777 in Richtung Monheim ist verlegt an die Haltestelle „Kielsgraben“ der Linie 789. Die Haltestellen „Am Mühlenfeld“ und „BSM Betriebshof“ sind an die Haltestelle „Daimlerstraße“ verlegt. Die Rückfahrt erfolgt in umgekehrt. Die Linie 793 hält an der „Daimlerstraße“.