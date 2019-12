Neue Kindertagesstätte : Kinder nehmen zweistöckige Kita gut an

Langenfeld Gut fünf Millionen Euro teurer Kindergarten am Geranienweg mit bis zu 120 Plätzen auf zwei Etagen ist am Dienstag offiziell eröffnet worden.

Ob ihr der neue Kindergarten gefalle? Bei dieser Frage muss Maya (6) nicht lange überlegen. „Ja, sehr“, frohlockt das Mädchen. „Am liebsten bin ich draußen auf der Rutsche oder spiele mit den anderen Kindern. Puzzeln mag ich besonders gerne.“ So wie Maya haben insgesamt 90 Mädchen und Jungen das nagelneue Gebäude am Geranienweg schon erkennbar lieb gewonnen. Mehr als fünf Millionen Euro haben Bau und Einrichtung dieser städtischen Kita im Berghausener Neubaugebiet nahe der Düsseldorfer Straße gekostet.

Was Neue städtische Kita am Geranienweg für sechs Gruppen mit 120 Kindern; aktuell 90 Kinder von vier Monaten bis sechs Jahre. Gesamtkosten: 5,4 Millionen Euro (davon 2,4 Millionen von Bund und Land)

Wegen des Rechtsanspruchs für Familien auf einen Betreuungsplatz ist der Bedarf nach Kita-Plätzen weiter groß, betont Moenen. „Mit der Eröffnung am Geranienweg haben wir ein weiteres Etappenziel zum Ausbau der Kinderbetreuung in Langenfeld erreicht. Zusammen mit den beiden im Sommer von dem freien Träger „Kinderzentren Kunterbunt“ in Reusrath und Immigrath eröffneten Kindergärten und der seit Ende 2017 an der Langforter Straße betriebenen städtischen Kita sei binnen zwei Jahren das Betreuungsangebot um fast 400 Plätze erhöht worden.