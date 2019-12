Kreis Mettmann modernisiert Fahrzeugpark der Feuerwehr : Rettungswagen für 230-Kilo-Patienten

Kreis Mettmann Der Kreis nimmt ein neues Fahrzeug in Betrieb, in dem auch besonders schwere Patienten Platz haben.

Der Sonder-Rettungswagen (RTW), mit einem Gesamtgewicht von 7,49 Tonnen, dessen Patientenraum 35 Zentimeter breiter und 11 Zentimeter höher als der eines Standard-RTW ist, wird dann werktags von 7 Uhr bis 19 Uhr eingesetzt. Vorgesehen und ausgestattet ist das Fahrzeug für Sekundärtransporte, das heißt für Verlegungstransporte von Notfall- und Intensivpatienten zu Krankenhäusern einer höheren Versorgungsstufe sowie für Patientenschwerlasttransporte mit einem Körpergewicht von bis zu 230 Kilogramm. Er hat dann ein Gesamtgewicht von 318 Kilo bei der Nutzung aller Anbauteile wie zum Beispiel EKG-Monitor, Spritzenpumpen an der hydraulisch unterstützten Fahrtrage. Der neue Rettungswagen dient außerdem der Abdeckung von Spitzenlasten in der Regelnotfallrettung. Im Dezember wird das Fahrzeug bereits an drei Tagen zur Erprobung der Abläufe im Dienst sein und seit heute, Montag, voraussichtlich die ersten Einsätze absolvieren. Zur künftigen Fahrzeugbesetzung wurden bereits mehrere Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter der Feuerwehr Erkrath in einem speziellen Seminar der Bildungsakademie Mettmann zur Betreuung von Intensivpatienten geschult. Im Bedarfsfall und auf der Grundlage der Anforderungen der Krankenhäuser in der Region wird das Fahrzeug mit einem Notarzt des Regelrettungsdienstes oder einem Rufdienst-Notarzt besetzt.