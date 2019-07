Bilingualer Schulabschluss : Auszeichnung für deutsch-französische Abiturienten

Düsseldorf Drei Sieger und zwei Nominierte wurden gestern im Rathaus geehrt.

Das Abi-Bac ist eine Kombination aus dem deutschen Abitur und ihrer französischen Entsprechung, dem Baccalauréat. Dieser besondere Schulabschluss erfordert zwei Prüfungen und qualifiziert in beiden Ländern für den Besuch einer Hochschule. In Düsseldorf gibt es zwei Gymnasien, die das Abi-Bac anbieten: Das Luisen-Gymnasium und die französische Schule Lycée français. Die Schüler werden dabei jeweils in zwei Sachfächern in der ihnen nicht eigenen Sprache unterrichtet und geprüft. „Dieser besondere Abschluss öffnet Türen auf der ganzen Welt“, weiß die Präsidentin des Deutsch-Französischen Kreises, Ariane Bommers.