Bezirksvertretung Nord: Verfahrensfehler: Ratsherr verlangt Neuwahl

Krefeld Trotz eines offenkundigen Verfahrensfehlers halten die Rechtsexperten der Stadtverwaltung die Wahl des Bezirksvorstehers Sayhan Yilmaz für rechtswirksam. Wolfgang Feld (CDU) sieht das anders und wendet sich an den Oberbürgermeister – der soll die Wahl beanstanden und eine Neuwahl veranlassen.

Mit der Folgerung der Juristen, dass die Wahl Sayhan Yilmaz trotz des Verfahrensfehlers gleichwohl gültig sei, weil bei einer Neuwahl mit keinem anderen Ergebnis zu rechnen wäre, vermag sich Feld nicht anzufreunden. In einem erneuten Schreiben an den Fachbereich Recht teilte er mit, dass er diese Rechtsauffassung nicht zu teilen vermöge.

Dazu zitiert Feld, der auch Mitglied der Bezirksvertretung Nord ist, ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Düsseldorf. Es gehe darum, ob der Verfahrensfehler die Ungültigkeit oder Wiederholung der Wahl rechtfertige, schreibt der CDU-Politiker. Dies sei nur der Fall, wenn er für das Wahlergebnis von Bedeutung ist. Eine Wahl müsse nach der Rechtsprechung dann wiederholt werden, wenn bei ordnungsgemäßem Verlauf (also ohne den Verfahrensfehler) die „reale Möglichkeit“ eines anderen Wahlergebnisses bestanden hätte. An dieser realen Möglichkeit fehle es nach Auffassung des VG Düsseldorf nur dann, wenn nach der Lebenserfahrung und den konkreten Fallumständen Auswirkungen der Unregelmäßigkeiten auf das Wahlergebnis so gut wie auszuschließen seien, ganz fern lägen, höchst unwahrscheinlich erschienen oder sich gar lebensfremd darstellten. „Vereinfacht dargestellt bedeutet das, dass grundsätzlich von der Verpflichtung zur Wiederholung der Wahl auszugehen ist und nur im Ausnahmefall davon abgesehen werden kann, wobei es ganz offenkundig und keinesfalls zu übersehen sein müsste, dass der Fehler keine Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben könnte“, schreibt Feld. Im geschilderten Fall sei nicht sicher zu sagen, ob und wie viele Mitglieder sich der Stimme enthalten oder formal mit „Nein“ gestimmt hätten, wenn der Stimmzettel diese Abstimmungsmöglichkeiten vorgesehen hätte.