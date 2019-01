Oberverwaltungsgericht: Trotz Verfahrensfehlers: Stadt lehnt Neuwahl ab

Krefeld Für die Wahl des Bezirksvorstehers Nord wurden falsche Stimmzettel verwendet. Die Rechtsprechung dazu ist 27 Jahre alt.

Die Wahl des Sozialdemokraten Sayhan Yilmaz zum Bezirksvorsteher Nord erfolgte mit Stimmzetteln, auf denen nur Ja angekreuzt werden konnte. CDU-Ratsherr Wolfgang Feld, Mitglied der Bezirksvertretung, bat die Verwaltung darum, zu prüfen, ob das so in Ordnung sei. Und tatsächlich: Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hat schon vor Jahrzehnten entschieden, dass in Fällen, in denen nur eine Person zur Wahl steht, Stimmzettel verwendet werden müssen, auf denen sowohl Ja als auch Nein angekreuzt werden kann.