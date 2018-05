Krefeld : Sport und Fitness mit neuem Intensiv-Konzept in Dießem

Krefeld An der Oberdießemer Straße eröffnete die FACTory. Hier soll eine neue Art von Fitnesstraining angeboten werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Sport und Fitness sind ein stetig wachsender Wirtschaftszweig. Dabei gibt es die verschiedensten Richtungen. Von klassischen Fitnessstudios bis hin zum Cross-Fit, bei dem die Sportler allerlei Gegenstände in der freien Natur, von Kinderspielplätzen bis hin zu Bäumen als Fitnessgeräte nutzen. Ein Krefelder Unternehmen will sich nun ganz neu positionieren. In der Nähe der neuen Feuerwehrwache entstand seit Januar die FACTory. Dabei ist der Name aus der Trainingsmethode FACT (Functional Athletic Circuit Training) und dem Ort, eben einer alten Fabrikhalle, zusammengesetzt.

Diese kaufte das Ingenieurbüro NVG und richtete sie für die Nutzung als Gewerbe- und Büroimmobilie instand. "Das Investitionsvolumen, das sich auf die FACTory zurückführen lässt, liegt bei rund 200.000 Euro. Das hängt vor allem damit zusammen, dass dort eine besondere Heizung eingebaut werden musste, die alle paar Stunden das Wasser auf über 60 Grad erhitzt. Das ist eine gesetzliche Auflage zur Vermeidung von Legionellen", sagt Bauleiter Burkhard Lange.



zurück

weiter

Dennoch bekamen die Betreiber des neuen Studios, Jörg Bednarzyk und Darko Safner, vergünstigte Mietkonditionen. Sie sollen als Multiplikator dienen und weitere Unternehmen anziehen. Das ist auch bereits gelungen. Doch auch die beiden Unternehmer mussten noch investieren. Für Böden, Lampen und natürlich viele Fitnessgeräte liegt auch ihr Finanzierungsvolumen in ähnlicher Höhe. "Wir haben insgesamt in der Größenordnung von 150.000 Euro in das Unternehmen gesteckt. Die Geräte sind sämtlich gekauft. Wir haben hier auch auf die optimale Qualität geachtet und spezielle Geräte beschafft, die mit pneumatischen Widerständen arbeiten. Dadurch ist ein besonders gutes Schnellkrafttraining möglich", erläutert Bednarzyk.

Das Training ist auf Kurse ausgerichtet. Es gibt drei verschiedene Mitgliedschaften. Die günstigste (59 Euro pro Monat auf 12 Monate) schließt ein Training pro Woche ein. Für 79 Euro sind es zwei Kurse pro Woche, 99 Euro gewähren täglichen Zugang. Theoretisch könnte der Kunde auch mehrere Kurse am Tag besuchen. Davon aber raten die Erfinder der Trainingsmethodik deutlich ab. "Unser Konzept ist darauf ausgelegt, mit kurzer, intensiver Belastung für Muskelaufbau zu sorgen. Eine Einheit ist so ausgelegt, dass danach Regeneration notwendig ist", erläutert Safner. Er studierte Sportwissenschaft an der Sporthochschule Köln und machte 2010 seinen Abschluss.

Im Jahre 2012 fanden sich die beiden als Team zusammen und verfeinerten die von Bednarzik konzipierte Trainingsmethode. Dabei wollen sie stetig neue Wege gehen und bieten Übungen an, die in dieser Form einzigartig sind. Dazu gehören auch Geräte, die nicht in jedem Fitnessstudio zu finden sind. Von einem pneumatischen Ruderergometer bis hin zu einem Skiergometer. Ein Probetraining ist jederzeit möglich. Die Räumlichkeiten an der Oberdießemer Str. 24 sind zu den Kurszeiten, die im Internet zu finden sind, geöffnet.

(RP)