Krefeld : Uni-Ranking: Hochschule Niederrhein vorn

Krefeld Im neuen "Zeit"-Studienführer mit dem Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hat die Hochschule Niederrhein in Krefeld im Fach Pflegewissenschaft hervorragend abgeschnitten. Sie hat sich in den Kategorien "Unterstützung am Studienanfang" und "Kontakt zur Berufspraxis" in der Spitzengruppe platziert - in dem Ranking wird zwischen der Spitzen-, der Mittel- und der Schlussgruppe unterschieden. Die Tester haben Angaben der Hochschule zum Studiumgang ausgewertet.

Das Hochschulranking erscheint jährlich; das Ranking einzelner Fächer alle drei Jahre. In NRW wurden in der aktuellen Bewertung die Hochschulen und die Fachhochschulen in folgenden Fächern neu bewertet: Biologie / Biowissenschaft, Chemie, Geografie, Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Medizin, Pflegewissenschaft, Pharmazie, Physik, Politikwissenschaft / Sozialwissenschaften, Sport / Sportwissenschaft, Sport Lehramt und Zahnmedizin.



Das CHE erstellt seit mittlerweile 20 Jahren das Hochschulranking. Berücksichtigt werden dabei mehr als 300 Universitäten und Fachhochschulen. Neben Fakten zu Studium, Lehre und Forschung umfasst das Ranking auch die Urteile von 150.000 Studenten über die Studienbedingungen an ihrer Hochschule.

Das Ranking kann unter www.zeit.de/che-ranking eingesehen werden. Der "Zeit"-Studienführer geht auch auf Fragen zum Einstieg in das richtige Studium ein und ist im Buchhandel für 8,95 Euro überall erhältlich

