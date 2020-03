Zukunftskongress : „Aktionsplan Wirtschaft“ - Politik ist offen für Ideen zu Krefeld 2030

Krefeld Tenor: An manchen Ideen werde bereits gearbeitet; nun müssten konkrete Arbeitsaufträge für die Politik aus dem Ideenpaket entwickelt werden.

Jürgen Hengst begrüßte den Ansatz, einmal abseits vom Tagesgeschäft über Ziele in der Zukunft nachzudenken; das sei auch fruchtbar für Ratspolitiker, die oft in der täglichen Arbeit feststeckten. Was das Thema Entwicklung moderner, klimafreundlicher Wohnquartiere angeht, wies er darauf hin, dass es in der Stadt viele Widerstände gegen neue Bauprojekte gebe; zudem gebe es eine Reihe von Faktoren wie die Dauer von Planungsprozessen, die nicht in der Hand von Kommunalpolitikern lägen und wohl bundesweit ein Problem darstellten.