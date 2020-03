Einsatz in Wachtendonk : Polizei findet Drogen im Wert von 25.000 Euro bei Krefelder

Krefeld Beamte haben bei einem Autofahrer Marihuana, Amphetamin und Haschisch im Wagen gefunden. Der 53-Jährige gab sich arglos. Irgendjemand müsse ihm das Rauschgift in den Kofferraum geschmuggelt haben.

Das teilt die Polizei mit. Am Donnerstag, um 12.30 Uhr, kontrollierten die Beamten der Autobahnpolizei, an der Anschlussstelle der A40 in Wachtendonk, den schwarzen Mercedes mit Krefelder Kennzeichen. Er ist aus den Niederlanden in das Bundesgebiet eingereist.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten in einem Koffer 2,3 Kilogramm Marihuana sowie 200 Gramm Haschisch. Der Fahrer, ein 53-jähriger Mann aus Krefeld, gab sich arglos und behauptete, irgendjemand müsse ihm den Koffer mit dem Rauschgift in seiner Abwesenheit in den Kofferraum geschmuggelt haben, als er in Venlo zu Einkaufen gewesen sei. Bei dem Mann wurde auch noch eine geringe Menge Amphetamin vorgefunden. Einen Führerschein besaß der Verdächtige ebenfalls nicht. Der Krefelder wurde festgenommen und wird am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Das Rauschgift, welches einen Marktwert von bis zu 25.000 Euro besitzt, wurde sichergestellt.