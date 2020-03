Kunstmuseen Krefeld : Der Fotograf von Architektur und Alltag

Sharon Ya’ari vor seiner Fotografie, die einen Schneeberg auf einer Straße in Tel Aviv zeigt. Für seine Ausstellung in Krefeld nimmt der Künstler in Kauf, dass er auf der Heimreise zwei Wochen in Quarantäne muss. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der israelische Künstler Sharon Ya’ari hat im Haus Esters seine erste Einzelausstellung in Deutschland. Er zeigt den Alltag in den Stadtlandschaften der Moderne – mit allen Möglichkeiten der Fotografie: eine besondere Spurensuche.

Im Yarkon Nationalpark bei Tel Aviv stehen zwei Wegweiser. „Romantic Trail“ leitet Touristen auf den „Romantikweg“, „Concrete House“ zum ersten Stahlbetonhaus, das 1912 in Palästina erbaut wurde. Sehnsuchtsort und graue Schlichtheit – was für ein gefundener Gegensatz für Sharon Ya’ari. Der israelische Künstler bereist sein Heimatland mit der Fotokamera, immer auf der Suche nach Motiven, die ihn ansprechen. Und es sind genau solche Fundstücke aus der Wirklichkeit, die etwas in ihm auslösen. Deshalb trägt die Ausstellung, die am Sonntag, 8. März, im Museum Haus Esters eröffnet wird, den Titel „The Romantic Trail and The Concrete House“.

In Deutschland ist es die erste Einzelausstellung für Ya’ari, der in Israel zu den wichtigen zeitgenössischen Künstlern zählt und bereits in USA, Indien, Schweiz und Österreich seine Fotografien präsentiert hat. Die Fotos in Krefeld zeigt er erstmals. „Er stellt die Fragen, die zur Programmatik der Kunstmuseen passen: Wie zeigt sich das Erbe der Moderne? Welche Bedeutung hat es für künstlerische und gesellschaftliche Perspektiven heute?“, sagt Museumsleiterin Katia Baudin. Zum Glück hat Magdalena Holzhey, die die Ausstellung kuratiert, Ya’ari bei einer Forschungsreise durch Israel entdeckt. Künstler fürs deutsche Publikum zu entdecken, gehört auch schon immer zum Auftrag des Museums in Krefeld, erinnert Baudin.

Info Doppelausstellung in den Häusern Esters & Lange Das Haus Esters zeigt Fotografien von Sharon Ya’ari, unterstützt von der Kulturstiftung NRW. Im Haus Lange sind Werke aus der Sammlung der Kunstmuseen zu sehen, die nach 1989 entstanden sind und ebenfalls die Moderne behandeln. Eröffnung Sonntag, 8. März, 11.30 Uhr. Dauer bis August. Ein Katalog ist in Vorbereitung.

Bei Ya’ari nun gibt es etliches zu entdecken. Der 55-Jährige glaubt an die Kraft des Bildes. Seine Fotografien sind mehr als Dokumentationen der architektonischen Moderne. Die Architektur, die für das Bauhaus prägend war, hat vor allem der deutschstämmige Richard Kauffmann nach Israel gebracht. Er hat den ältesten israelischen Moschaw geplant, eine genossenschaftlich organisierte ländliche Siedlung. Dort entstand um 1928, zur gleichen Zeit, als in Krefeld Haus Esters gebaut wurde, ein Kulturzentrum, das inzwischen verlassen ist, vermauert wie ein Bunker. Ein verwaister Spielplatz und zusammengeklappte Sonnenschirme sind die letzten Spuren von Leben, das sich dort nicht mehr abspielt. Neben dem Schwarz-Weiß-Großformat im ersten Ausstellungsraum hängt ein kleines farbiges Detailfoto: Im Gegenlicht zeigen die Schirme einen ganz anderen, fast einladenden Charakter.

Analog und digital, groß- und kleinformatig, als gerahmtes Bild oder an die Wand geheftet: Das alles ist bei Ya’ari kein Zufall, sondern Spiel mit Kalkül, sogar der Untergrund, auf den das Foto abgezogen wird, beeinflusst die Wirkung. Es ist eine Ausstellung, die den langen Blick fordert. Nicht das Offenkundige macht die Qualität aus, sondern die Details, die sich erschließen. Mal sind es Pflanzen, die im gleichen Grünton leuchten wie zum Trocknen aufgehängte Wäsche. Ein anderes Mal verbinden sich die Mauer eines Bunkers, eine vertrocknete Palme und Plastiktüten zu einer Architektur der Tristesse. Ya’ari stellt Verbindungen her, legt Fährten aus und schickt den Betrachter auf Spurensuche. Seine Bilder haben Gechichten. Manche erzählt er. Zum Beispiel, die vom Schneeberg auf einer Straße: Zur Gaudi für die Kinder bringen einmal im Jahr zwei Trucks Schnee aus aus dem Golan-Gebirge nach Tel Aviv. Ein 24-Stunden-Winter-Glück. Wer das nicht weiß, erkennt aber die Landschaft, die der Schnee auf dem Straßenbelag formt.