Fabritianum in Krefeld : Abiturienten produzieren Stadtbad-Kalender

Krefeld Fotos vom Stadtbad für das Stadtbad: Schüler des Gymnasiums Fabritianum waren auf Fotosafari im historischen Bad unterwegs und gestalten einen Kalender. Die Erlöse kommen dem Verein „Freischwimmer“ zugute.

Unter sachkundiger Führung von „Freischwimmerin“ Katrin Mevißen konnten die Jugendlichen jetzt das historische Bad erkunden und sich mit ihren Kameras auf Motivsuche begeben. In gewisser Weise ist das Projekt auch ein kleiner Wettbewerb zwischen die Schülern des Kunstkurses, der von Jessica Schwens geleitet wird: Denn nur die 13 besten Fotos schaffen es später in den Kalender – zwölf Seiten plus Deckblatt. Geplant ist, den Kalender, aber auch Poster in A3 und A4-Format, zunächst schulintern zu vertreiben. Die Motive für die Poster sollen in der Schule ausgestellt werden, so dass die Schulgemeinschaft die Möglichkeit hat, ihre Lieblings-Motive auszusuchen. Später sollen die Bilder auch online erhältlich sein. Über die Webseite der Schule www.fabritianum.de sind aktuelle Informationen zum Projekt und zur Bestellung des Kalenders und der Posters zu finden. Bestellungen werden ca. ab Ende März möglich sein.