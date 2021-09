Sonderkonzert in Krefeld : Konzert um drei Groschen und Windmühlen

Bernhard Petz spielt Tuba bei den Niederrheinischen Sinfonikern Foto: Zdzislawa Sacher

Krefeld Wenn Don Quijote auf Mackie Messer trifft, kann es heiter werden: So soll es in einem Sonderkonzert am 19. September in der Fabrik Heeder klingen.

(ped) Die Gladiatoren ziehen am Sonntag, 19. September, in die Fabrik Heeder ein: Dort geben die Niederrheinischen Sinfoniker ein strahlendes und überraschendes Sonder-Kammerkonzert, bei dem die Blechbläser richtig glänzen können. Schon der Titel ist ungewöhnlich: „Windmühle für Dreigroschen zu verkaufen!“ Wer Don Quijote und Kurt Weill erwartet, wird nicht enttäuscht. Aber: „Dieser Abend wird kein Kampf gegen Windmühlen, sondern ein musikalisch-literarischer Genuss“, verspricht Tubist Berhard Petz. Er ist Ideengeber des Programms, dessen erste Aufführung gerade in seinem Kultur-Bunker in Mönchengladbach-Güdderath stattgefunden hat.

„Auch die Krefelder Musikfreunde sollen eine Gelegenheit erhalten, den ausgesprochen humorvollen und immer wieder überraschenden Konzertabend zu erleben“, sagt Konzertdramaturgin Eva Ziegelhöfer. Die beiden berühmten titelgebenden Werke sind mit den „Don Quichottisen“ von Jan Koetsier und einer Suite aus Weills Dreigroschenopern-Musik vertreten. Die zugehörigen Texte spricht Generalintendant Michael Grosse: Zu den Quijottisen gehören launige Texte von Erich Kästner, bei Kurt Weills Musik ist natürlich Bert Brecht der Autor.

Aber es ist auch der „Einzug der Gladiatoren von Julius Fucik zu hören sowie der höchst effektreiche „Chorus“ von Koen Severens für Posaune solo. „Mit solchen Klängen haben wohl die wenigsten dieses Instrument schon gehört“, meint Ziegelhöfer. Abgerundet wird das musikalische Programm durch den feschen „Kleinen Zirkusmarsch“ von Jan Koetsier.

Es musizieren an diesem Abend: Cecilie Marie Schwagers (Horn), Jonathan de Weerd und Cyrill Gussaroff (Trompete), Berten Claeys (Posaune), Bernhard Petz (Tuba) sowie Dominik Lang und Carsten Didjurgis (Schlagzeug). Moderator ist Michael Grosse.

Konzertkarten sind erhältlich an der Theaterkasse am Theaterplatz, Telefon: 02151 805125, per E-Mail an theaterkasse-kr@theater-kr-mg.de, online auf der Homepage www.theater-kr-mg.de sowie am Konzerttag an der Tageskasse.