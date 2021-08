„Couchgeflüster“-Konzertreihe erlebt Neuauflage : Eine Bühne für Nachwuchs und junge Talente

Wermelskirchen Der Kinder- und Jugendbereich der Kattwinkelschen Fabrik startet eine Neuauflage der „Couchgeflüster“-Konzertreihe. Bei dem Auftakt wird auch gleich das 30-jährige Bestehen gefeiert.

In der Kleinen Katt-Halle gab es Live-Musik zu hören. Dabei blieben die Jugendlichen dem „Couchgeflüster“-Konzept treu, auch hauseigenen Nachwuchsakteuren und Talenten eine Bühne zu bieten. So bestritten Sängerinnen und Sänger aus dem Katt-Gesangsprojekt unter der Leitung von Sängerin Sihna Maagé die erste Dreiviertelstunde des Programms, bevor Rapper „Henry.403“ gemeinsam mit David „Budz“ Salamon und Reddan „Duken“ Bouhlali die Bühne betrat.

Der 18-jährige „Henry.403“ aus Bergisch Born steht am Anfang seiner Musikerkarriere, absolvierte bei „Couchgeflüster“ seinen achten Auftritt überhaupt. „Vor einem Jahr habe ich meinen Sound gefunden, ich will mit meinen Texten und der Musik die Herzen der Menschen treffen. Jetzt starten wir durch“, sagte „Henry.403“ im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Ziffern „403“ hat der Sänger in Rot auf seinen Oberarm tätowiert. „403 steht für meine Mitstreiter, meine Kumpel. Alle teilen diese riesen Vision vom Erfolg mit der Musik“, erläuterte „Henry.403“. Am 17. September wollen „Henry.403“ und sein Team in der Katt nachlegen: Dann veranstalten sie dort einen Konzertabend mit dem Titel „Access granted“, bei dem sieben Künstler auf der Bühne stehen.