Verkehrssicherheit in Krefeld : Zebrastreifen vor Tersteegen-Haus soll kommen

Verkehrssicherheit in Krefeld

Krefeld Ein neuer Zebrastreifen soll vor dem Gerhard-Tersteegen-Haus gebaut werden. Derzeit wird noch überprüft, ob die Beleuchtung an dieser Stelle ausreichend ist.

Vor dem Gerhard-Tersteegen Seniorenheim soll das Queren der Virchowstraße sicherer werden. Die Verwaltung plant derzeit auf Anregung der CDU-Bezirksfraktion die Einrichtung eines Zebrastreifens. Auf Antrag der CDU war der geforderte Zebrastreifen-Standort, der sich nahe der Fabrik Heeder befindet, von der Verkehrsschau begutachtet worden. Das Verkehrs-Gremium kam im November 2019 zu dem Ergebnis, dass die Einrichtung des Fußgängerüberwegs befürwortet werde, vorher aber noch eine Ausführungsplanung zur Beleuchtung notwendig sei. Die Bordsteine sind an dieser Stelle bereits abgesenkt. Der Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung überprüft derzeit, ob die Beleuchtung im Bereich des Fußgängerübergangs am Gerhard-Tersteegen-Haus ausreichend ist, teilte die Verwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mit. Danach soll laut Stadt dann umgehend die Übergabe zur Umsetzung an den Kommunalbetrieb KBK erfolgen.