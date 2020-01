Personalwechsel : Polizeipräsident Rainer Furth in Münster im Gespräch

Polizeipräsident Rainer Furth in Münster im Gespräch

Krefeld Krefeld Polizeipräsident Rainer Furth wird aller Voraussicht nach in gleicher Funktion nach Münster wechseln. Dies berichten die Westfälischen Nachrichten. Furth ist Favorit als Nachfolger für Hajo Kuhlisch, der Anfang Februar in den Ruhestand tritt.

Für Furth würde sich ein Kreis schließen: Der Münsterländer, der 2008 Polizeipräsident von Krefeld wurde, war zuvor Vize-Polizeichef in Münster. Furth ist 60 Jahre alt.

Seine Arbeit in Krefeld hat Maßstäbe gesetzt. Das ist auch im Innenministerium nicht unbeachtet geblieben. Wegen der guten Zusammenarbeit der Stadt mit dem Polizeipräsidium wählte das Landeskriminalamt die Seidenstadt vor einigen Wochen für den Stresstest einer neuen Ermittlungsmethode aus. Der Datenabgleich diverser Behörden und die Kooperation mit der Polizei führte zur Aufdeckung von Kindergeldbetrug in Millionenhöhe.

Ausgangspunkt war die erfolgreiche Zusammenarbeit von Zoll, Steuerfahndung, Kommunalämtern und Polizei bei Großrazzien in so genannten Problemimmobilien. Bei mehreren Kontrollen stellte die Polizei im Kontext ihres Präsenzkonzeptes Innenstadt massive Verstöße gegen die Bauordnung, die Sozialgesetze, das Ausländer- und Jugendrecht fest.

Auch in Sachen Clan-Kriminalität und Prostitution zeigte Furth stets „klare Kante“ und unterstützte die Haltung der Ratsmehrheit, das Bordell an der Mevissenstraße zu schließen. Dort seien auch Minderjährige den Freiern angeboten worden. Die Kontrolle des Straßenstrichs und der Wohnungsprostitution nahm in seiner Amtszeit deutlich zu.