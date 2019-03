Gastbeitrag Torsten Maes: Ein radikaler Moerser – der fromme Gerhard Tersteegen

Moers 250. Todestag Gerhard Tersteegens (3. April 1769), wer feiert da eigentlich? In der Stadtkirche fand eine Text- und Liederlesung statt. Und eigentlich stockt einem da schon der Schreibfluss. Stadtkirche, Tersteegen?

Er forderte von den Kirchen Kirchenzucht und bei der Feier des Abendmahls sittenstreng auf den wahrhaftigen Glauben der Gemeinde zu achten. Und der wahre Glaube war für ihn die Überzeugung an einen persönlichen Gott, dem man mit Gebet und züchtigem Leben zu gehorchen hatte. Tersteegens Kirche ist nicht für alle. Er war Pietist und setzte sich von den „normalen“ Christen seiner Zeit ab. Dabei hatte er Verbündete unter den Frommen in vielen Ländern, schrieb eine große Zahl von Briefen in alle Welt und lebte sein alternatives Christentum nicht ohne Seitenhiebe gegen die laxen Kirchen. Konfessionalismus war ihm zuwider, wenn er sich auch seiner Herkunft nach als Reformierter bezeichnete. Seine in der Moerser Lateinschule geförderte Sprachenbegabung kam ihm dabei entgegen. Fromme Bücher schrieb er als Biografien besonders frommer Menschen. Die frommen Gedichtsammlungen wurden auf frommen Lotterien unter das Volk gebracht. Tersteegens Glaube kam aus tiefstem Herzen und erhitzte sich bis ins Extreme. Damit brachte er die offizielle Kirche gegen sich auf. Die erwirkte Versammlungsverbote und Zensur seiner Schriften. Eine Zeit lang wirkte er faktisch im Untergrund, befolgte aber weitgehend die Sanktionen. Er war sicher ein mutiger Mann. Liest man seine Lieder, von denen einige noch im evangelischen Gesangbuch stehen, so wirkt die mystische Glaubenssprache zwar sehr alt. Sein ausgeprägter Individualismus und die schöne und emotionale Dichtung können aber durchaus noch ansprechen. Tersteegen ist für manchen Gottsucher ein Geheimtipp. Mit zunehmendem Alter entwickelte er eine rege medizinische Tätigkeit, richtete eine Apotheke ein und wurde ein vielgesuchter Ratgeber. So verband er praktische Lebenshilfe und das Predigen. In sein Haus wurden Schalllöcher eingebaut, damit die große Zahl von Besuchern auch draußen seinen Reden folgen konnte. Er hatte zeitweise mehr Zuhörer als die Kirche nebenan. Sicher war Tersteegen eine charismatische Persönlichkeit, wenn er auch eher als zurückhaltend beschrieben wurde. So ließ er zu Lebzeiten weder eine Biographie noch ein Bildnis von sich anfertigen. In seinem bekanntesten Lied kommt seine radikal individuelle Frömmigkeit zum Ausdruck:

„Ich bete an die Macht der Liebe,

die sich in Jesu offenbart;

ich geb mich hin dem freien Triebe,

wodurch ich Wurm geliebet ward;

ich will, anstatt an mich zu denken,

ins Meer der Liebe mich versenken.“

Dass ausgerechnet ein Text Tersteegens als gesungenes Gebet Eingang in den großen Zapfenstreich zunächst in Preußen und bis heute bei der Bundeswehr gefunden hat, kann überraschen. Tersteegen war ein Radikaler und ein kirchlicher Außenseiter. Und wenn man das bis heute nicht ungestörte Verhältnis zwischen der offiziellen Kirche und Tersteegens Werk bedenkt, so zeigt seine Dichtung dennoch Wirkung, die über die Besonderheiten seiner Persönlichkeit hinaus strahlt. Dies kann man hervorheben, wenn dieses Mannes gedacht wird.