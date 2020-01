Eishockey-Oberliga : Die U23 des KEV verliert beide Westderbys

Trainer Elmar Schmitz musste in Essen auf einige Spieler verzichten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Gegen Duisburg hieß es am Ende 2:5, in Essen 1:4.

(JH) Die U23 des KEV 81 verließ in der Eishockey-Oberliga in beiden Westderbys am Wochenende das Eis jeweils als Verlierer. Gegen die Füchse Duisburg hieß es am Freitag vor 400 Zuschauern in der Rheinlandhalle, davon die Hälfte aus Duisburg, nach 60 Minuten 2:5 (2:2,0:2,0:1). Bei den Moskitos Essen unterlag die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz am Sonntag vor 850 Zuschauern mit 1:4 (0:1,1:2,0:1).

Im Heimspiel am Freitag konnten die Gastgeber gegen den Favoriten aus Duisburg gut mithalten und unterlagen am Ende um mindestens einen Treffer zu hoch. Die Gäste waren im ersten Drittel binnen 72 Sekunden mit 2:0 in Führung gegangen. Der KEV glich aber in Minute 13 und 14 binnen 82 Sekunden durch Tim Dreschmann und Stefan Traut aus. Obwohl der KEV im zweiten Abschnitt die bessere Mannschaft war, schlug es zweimal im Kasten von Sebastian Staudt ein. Im Schlussdrittel ließen die Füchse nichts mehr anbrennen und trafen fünf Sekunden vor Ultimo ins leere Krefelder Tor.