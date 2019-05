Personalwechsel in Krefeld : Neue Leiterin der Kindertafel

Krefeld Die Krefelder Kindertafel hat eine Frau mit einem interessanten Lebenslauf als neue Leiterin gewonnen.

Kirsch-Boy, die Mutter von zwei Kindern ist, war ursprünglich OP-Schwester, bevor sie sich neu orientierte und eine alte Leidenschaft aufgriff: Schon nach der Schule habe sie sich für Inneneinrichtung interessiert, berichtet sie auf Anfrage. So machte sie eine Ausbildung in „home staging“, also Inneneinrichtung, und gründete ein Unternehmen. Ein Geschäftsfeld: die Aufbereitung von Häusern und Wohnungen für die Vermarktung. So hat sie eine Musterwohnung für die frisch sanierten Wohnungen überm Schwanenmarkt eingerichtet.