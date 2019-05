Am 26. Mai : 6600 Erstwähler sind in Krefeld zur Europawahl aufgerufen

23.300 Krefelder haben Briefwahlunterlagen angefordert. . Foto: dpa/Jörg Carstensen

Krefeld Rund 162.000 Wahlberechtigte können in der Seidenstadt am Sonntag ihre Stimme abgeben. Insgesamt 154 Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

(RP) Am kommenden Sonntag, 26. Mai, sind Europawahlen. Oberbürgermeister Frank Meyer ruft die Wahlberechtigten in der Seidenstadt auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. „Die Europäische Union war in den vergangenen Jahrzehnten ein Garant für Frieden, Freiheit und Wohlstand. Und nur ein starkes, geeintes Europa wird auch künftig in der Lage, Antworten zu finden auf die historischen Menschheitsfragen, die uns zurzeit beschäftigen. Deshalb sollten wir die Chance nutzen, über unser Wahlrecht ein Bekenntnis zu Europa abzulegen und die Europäische Union als Bürgerinnen und Bürger mitzugestalten“, erklärt Meyer. Als Stimme seiner Bürger setzt sich das Europaparlament für Umweltschutz, Produktsicherheit und faire Regeln bei Dienstleistungen sowie für sichere Arbeitsplätze ein. Das Parlament ist ein Verfechter der Menschen- und Verbraucherrechte und der Chancengleichheit innerhalb der EU und außerhalb. Das Video mit dem Aufruf des Oberbürgermeisters ist auf www.krefeld.de und auf dem Youtube-Kanal der Stadt Krefeld abrufbar.

Insgesamt rund 162.000 Krefelder, darunter rund 6600 Erstwähler, sind am kommenden Sonntag aufgefordert, ihre Stimmen zur Direktwahl des europäischen Parlaments abzugeben. Bisher haben bereits rund 23.300 von ihnen Briefwahlunterlagen angefordert, weil sie am Wahlsonntag nicht an die Urnen kommen können. Briefwahlanträge können bis Freitag, 24. Mai, 18 Uhr, gestellt werden. Wahlberechtigte können auch persönlich im Briefwahlbüro im Rathaus einen Briefwahlantrag stellen und dort unmittelbar wählen. Die Briefwahlunterlagen (roter Wahlbrief) müssen am Wahltag, 26. Mai, bis spätestens 18 Uhr im Nachtbriefkasten des Rathauses oder in der Briefwahlzentrale im Hannah-Arendt-Gymnasium (vormals Arndt-Gymnasium), Dionysiusstraße 51eingegangen sein.

Die 154 Wahllokale sind am Wahltag von 8 bis 18 Uhr für die Stimmabgabe geöffnet. Die Wahlbenachrichtigung gibt Aufschluss über den Wahlraum, in dem die Stimmabgabe erfolgt. Zur Wahl sollte die Benachrichtigung mitgebracht werden. Es genügt aber auch der Personalausweis. Informationen gibt es unter den Telefonnummern 02151 861367 oder 861368.