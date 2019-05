Krefeld : Hüls: Auch Naturbad prüfen

Hüls Die Grünen und die CDU hoffen, den Betrieb des Hülser Bades auch als Naturbad zu ermöglichen.

Demnach soll die Verwaltung nicht nur den Ausbau des Hülser Bades zum regulären Freibad, sondern auch die Bau- und Betriebskosten für die Anlage eines sicheren Naturbades – etwa mit einer entsprechenden Filteranlage – ermitteln. „Vor einer Investition in ein möglicherweise neues Hülser Bad, das die nächsten Jahre und Jahrzehnte Bestand haben soll, müssen alle möglichen Alternativen geprüft werden“, heißt es in der Begründung der beiden Fraktionen. Heidi Matthias betonte, dass es ja durchaus Naturbäder wie das Sommerbad des SV Neptun in Fischeln gebe, die funktionierten. Ein Freibad, so die Befürchtung, sei ungleich teurer als ein Naturbad.