Sitzung der Bezirksvertretung : Burgerkette will Riesen-Werbeschild

Oppum/Linn Am Donnerstag tagt die Bezirksvertretung für Oppum und in Linn in der Bodelschwinghschule. Ein Ausblick auf die Tagesordnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(cpu) In der Sitzung der Bezirksvertretung für Oppum und Linn geht es in der kommenden Sitzung Donnerstag, 23. Mai, 17 Uhr, Bodelschwinghschule, Alte Flur 21, einmal mehr um großformatige Werbetafeln. Diesmal jedoch nicht um die umstrittene digitale Anlage an der Untergath/Ecke Hauptstraße. Diskutiert wird stattdessen über Werbeanlagen für den Bereich des Gewerbe- und Industriegebietes Bruchfeld. „Im öffentlichen Raum wirksame Werbeanlagen sind in den letzten Jahren zunehmend großformatiger, greller und damit auffälliger geworden“, heißt es in der Vorlage. Und weiter: „Aktueller Anlass ist das Ansiedlungsansinnen eines Betriebes einer Schnellrestaurantkette, die für ihre sehr hohen Werbepylone im Umfeld von Autobahnen bekannt ist.“ Der Bauausschuss der Stadt Krefeld hat bereits im Jahr 2008 beschlossen, für das gesamte Stadtgebiet Werbeanlagensatzungen zu erstellen. Ziel soll ein „visuell verträgliches Ortsbild unter Berücksichtigung der berechtigten Werbeinteressen der Betriebe im Satzungsgebiet“ sein.

Auch das Thema Radwege-Ausbau steht auf der Tagesordnung. Im Rahmen der „Krefelder Fahrradoffensive“ ist für Oppum in diesem Jahr die Sanierung des Radweges zwischen Glindholzstraße und Rembertstraße geplant.