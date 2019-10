Ausstrahlung am Freitag : „Shopping Queen“ in Krefeld – Motto „Feine Beine“

„Shopping Queen“ in Krefeld – Motto „Feine Beine“

Ausstrahlung am Freitag

Krefeld Es dürfte eine für Krefeld nicht zu unterschätzende Imagewerbung sein: Die Krefelderin Sandra Torger hat bei „Shopping Queen“ teilgenommen und war dazu auf Einkaufstour in Krefeld unterwegs.

Der TV-Sender Vox strahlt die vor Monaten gedrehte Sendung „Shopping Queen Düsseldorf“ jetzt aus. Stets um 15 Uhr laufen die Folgen. Sandras Shoppingrunde, wohlgemerkt in Krefeld gedreht, wird am Freitag, 25. Oktober, gezeigt.

Trotz des Namen Düsseldorf im Titel lotste Sandra Troger den Moderator und Modedesigner Guido Maria Kretschmer nicht nach Düsseldorf, sondern in ihre Heimat Krefeld, um zu beweisen, man auch in der Samt- und Seidenstadt gut einkaufen kann. Zur Seite stand ihr dabei Zwillingsbruder André Fücker. Das Duo shoppte in den Läden Paradise (Uerdingen) und Limited Line (Innenstadt), für das nötige Styling sorgte Modshair Krefeld.