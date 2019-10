Nach Debatte um „Laternenfest“ : St. Martin kehrt in die Krefelder City zurück

Krefeld Nach der teils heftigen Debatte um das „Laternenfest“ sagen die Organisatoren, im Falle der Wiederholung soll das Fest Martinsfest heißen. Und sie betonen: Es ging immer darum, St. Martin für die Innenstadt zu retten.

Die Akteure waren überrascht über die Heftigkeit der Debatte: Das Laternenfest, das am 2. November auf dem Dionysiusplatz stattfinden soll, ist wegen des Namens heiß diskutiert worden. Der Vorwurf: St. Martin wird umgedeutet und entchristlicht. Nichts lag den Veranstaltern – dem Katholikenrat, der Bürgergesellschhaft Mitte und der Werbegemeinschaft – nach eigener Aussage ferner; dennoch haben sie eine erste Konsequenz gezogen. Wenn das Fest ein Erfolg und wiederholt werden sollte, dann wird es 2020 den Namen des Urhebers St. Martin tragen.

Über den Stil der Debatte bei Facebook zeigte sich Gabriele Leigraf von der Bürgergesellschaft Mitte schockiert. „Da wurde teilweise mit großer Aggression debattiert. Eines muss man dazu mal sagen: Die Leute, die sich so verhalten, haben keine Ahnung von christlichen Festen. Aber immerhin ist eines erreicht worden: Wir haben auch viel Zuspruch erhalten.“

Auch bei Alexander Werner von der Werbegemeinschaft war Betroffenheit über soviel Angriff bei einer gutgemeinten und aus Sicht der Veranstalter eindeutigen Sache spürbar. Werner sagte mit einer Spur Sarkasmus in der Stimme, dass bei 300 Diskutanten bei Facebook die Zukunft von St. Martin in der Innenstadt ja nun gesichert sei – „bei soviel Engagement“. Was er meinte, war klar: Wenn all die, die da so leidenschaftlich für St. Martin Partei ergriffen haben, sich nun auch für die Organisation eines Zuges in der City konkret einsetzen, muss einem um dieses Fest nicht bange sein. „Tradition lebt davon, dass wir sie als sinnstiftend empfinden und uns dafür konkret einsetzen“, sagte Werner später noch.

In der Innenstadt ist das zuletzt nicht mehr geglückt; es gibt seit drei Jahren keinen Martinszug durch die City. „Wir wollten niemandem zu nahe treten“, betonte Hans-Joachim Hofer als Vorsitzender des Katholikenrates. „Wir wollten St. Martin zurück in die Innenstadt holen, wir wollten die Martinsgeschichte mit St. Martin, Pferd, Bettler und Martinsfeuer aufführen und so ein Zeichen für die Mitmenschlichkeit setzen, für die St. Martin mit seiner Geste des Mantelteilens steht. Wir wollen so gerade erreichen, dass St. Martin nicht in Vergessenheit gerät“, sagte er. Er zeigte sich zuversichtlich, dass dieses Fest angenommen wird: „Ich gehe davon aus, dass das ein schönes Fest wird, bei dem wir kräftig singen und ein Zeichen für St. Martin setzen.“

Info 2. und 3. November: Das Laternenfest Der Laternenwettbewerb – so nimmt man daran teil: Laternen können ab Montag, 28. Oktober, im Büro der Regionaldekane, Dionysiusplatz 22, abgegeben werden. Sie werden durchnummeriert und in den Geschäften der Innenstadt ausgestellt, wo sie über Teilnahmekarten von den Besuchern bewertet werden können. Auch ältere Kinder sind eingeladen, ihre Schätzchen aus vergangenen Jahren einzubringen. Bekanntgabe der Gewinner: Die Sieger werden am Sonntag, 3. November 16 Uhr, im Schwanenmarkt auf einer Bühne neben der Bäckerei Bolten bekanntgegeben. Preise: Alle Teilnehmer am Wettbewerb haben die Chance, etwas zu gewinnen; die Preise sind meist Geschenkgutscheine: Hauptpreis: ein Gutschein über 50 Euro. Das Laternenfest mit St.-Martin-Aufführung; Martinssingen und Umzug: Am Samstag, 2. November, 17 Uhr beginnt das Fest auf dem Dionysiusplatz mit einem Martinssingen. Es spielen die Bonifatiusbläser; Liedtexte werden verteilt. Bei Regen findet das Singen in der Dionysiuskriche statt. Martinslegende: Die Martinslegende wird mit St. Martin, Pferd, Bettler und Martinsfeuer aufgeführt. Im Anschluss ist ein Martinsumzug durch die Stadt geplant. Tüten: An die Kinder werden Martinstüten mit Weckmann und Äpfeln verteilt. 200 Weckmänner wurden von der Bäckerei Sommer gestiftet, die Äpfel von den Eheleuten Leigraf (Bürgergesellschaft Mitte). Verkaufsoffener Sonntag: Der Sonntag, 3. November, ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

Alle drei Ausrichter zeigten sich erfreut über die Unterstützung aus den Reihen der Händlerschaft. Es gab zahlreiche Spenden von Gutscheinen, die unter den Teilnehmern des Laternenwettbewerbs verlost werden. Die Bäckerei Sommer hat 200 Weckmänner für Martinstüten gestiftet, die am Samstag, 2. November, an Kinder verteilt werden; die Eheleute Leigraf von der Bürgergesellschaft steuern Äpfel für die Tüten bei.

So steht einem stimmungsvollen Nachmittag am 2. November nichts mehr im Weg. Ab 17 Uhr beginnt das Martinsfest mit einem gemeinsamen offenen Singen; Liedtexte werden verteilt, die St.-Bonifatius-Bläser spielen auf. Nach der Aufführung der Martinslegende startet ein Zug durch die Fußgängerzone der Innenstadt. Straßen werden dafür nicht gesperrt, alle Parkhäuser sind offen.

Die Prämierung der Laternen findet am verkaufsoffenen Sonntag (die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr) gegen 16 Uhr auf einer Bühne im Schwanenmarkt statt. Auch in den Geschäften wird es Aktionen geben. Intersport Borgmann veranstaltet seinen Skibasar, Feinkost Franken eröffnet mit „Gans schön wild“ die Wildwochen, bei Schinke Couture an der Marktstraße präsentiert unter anderem eine Schmuckdesignerin ihren Schmuck. Für Schinke Couture ist das Wochenende auch ein Jubiläum: Das Modegeschäft ist vor einem Jahr von der König- zur Marktstraße umgezogen – die Neupositionierung habe sich als richtig und erfolgreich erwiesen.