Trickbetrug in Krefeld : Falscher Polizist bestiehlt Seniorin

Trickbetrug in Krefeld

Am Samstagabend hat sich ein Mann bei einer Seniorin als Polizist ausgegeben und so Bargeld und Schmuck erbeutet.

Gegen 20 Uhr bekam die 84-jährige Krefelderin einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Das teilt die Polizei mit. Der Mann erzählte ihr, dass es Hinweise auf einen bevorstehenden Einbruch in ihre Wohnung gebe. Die Räuber hätten es auf ihren Schmuck und Geld abgesehen. Daher werde er sofort einen Kollegen bei ihr vorbeischicken, der ihr Geld und ihren Schmuck sicherstellen müsse.

Die Seniorin hat daraufhin am Telefon die Seriennummern der Geldscheine durchgegeben, die sie zu Hause hatte, berichtet die Polizei. Schließlich habe der angebliche Polizist noch einmal angerufen, um mitzuteilen, dass der Kollege gleich bei ihr sei.

Die Seniorin habe kurze Zeit später ihre Haustür geöffnet und den falschen Polizisten in die Wohnung gelassen. Der Mann habe sich das Geld und den Schmuck auf dem Küchentisch angesehen und nach einem Glas Wasser gefragt. Als die Seniorin wieder in den Wohnraum kam, um ihm das Glas Wasser zu bringen, war der Mann mitsamt Beute verschwunden, berichtet die Polizei.

Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.