„Krefeld Schaufenster Pur“ in der Innenstadt : Verkaufsoffener Sonntag mit Kunst und Kirche

Krefeld Die Krefelder Händler der City laden für das kommende Wochenende coronagerecht zum Bummeln ein. Auch die Kirche wird den verkaufsoffenen Sonntag nutzen, um auf die Menschen zuzugehen.

Am kommenden Wochenende verwandelt sich die Krefelder Innenstadt im Rahmen der Veranstaltung „Krefeld Schaufenster pur“ in eine Open-Air-Galerie. Gut 20 Künstler stellen in den Schaufenstern verschiedener Läden ihre Kunstwerke aus – Gemälde, Skulpturen oder Comics. Der Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen. Angesichts der unsicheren Lage der letzten Monate hoffen die Krefelder Einzelhändler regen Zuspruch an dem zusätzlichen Verkaufstag. „Die übelsten Prognosen aus dem März haben sich glücklicherweise nicht bestätigt, aber wir Händler haben einen guten verkaufsoffenen Sonntag alle schon sehr, sehr nötig,“ sagt Christoph Borgmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Krefeld. Aber der Werbegemeinschaft gehe es nicht nur um die Krefelder Händler. „Wir wollen auch den Künstlern helfen. Die hatten es ja noch schwerer als wir“, so Borgmann.