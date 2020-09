Einige Schulen in Krefeld wollen Maskenpflicht beibehalten : Kommunalwahl auch ohne Maske möglich

Stadtkämmerer und Wahlleiter Ulrich Cyprian Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Alle St. Martinszüge werden wegen Corona in diesem Jahr ausfallen. Abgesagt sind ebenfalls die „Tage der offenen Tür“ an den Grundschulen. Beim Karneval und den Weihnachtsmärkten geht die „Tendenz in Richtung nicht stattfinden“.

Im Rahmen der Kommunalwahl könnte es für die Stadtverwaltung einen weiteren Corona-Kraftakt geben. „Das Wahlrecht ist höher zu bewerten als das Infektionsschutzgesetz“, erklärt Stadtkämmerer Ulrich Cyprian, der mit Blick auf die Kommunalwahl am 13. September in Krefeld auch Wahlleiter ist. „Das heißt auch: Menschen, die am 13. September in einem der 146 Wahllokale wählen wollen, ohne einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, denen muss der Zugang zur Wahlurne ermöglicht werden.“

Die Verwaltung wird die Wahlvorsteher auf dieses mögliche Szenario vorbereiten. „Sollte ein Bürger ohne Maske wählen wollen, muss der Wahlraum geleert und desinfiziert werden. Dann darf die betroffene Person wählen, anschließend wird der Raum wieder desinfiziert, bevor er wieder von Wählern mit Maske betreten werden darf.“ Oberbürgermeister Frank Meyer bittet eindringlich: „Jeder Wahlberechtigte sollte eine Maske mit zum Wahllokal nehmen und sie dort tragen, er erleichtert und beschleunigt den Wahlablauf und schützt damit die anderen Bürger.“ Mit Blick auf die Uhr am Wahltag kann Cyprian beruhigen: „Jeder, der bis 18 Uhr im Wahllokal ist, kann anschließend dort noch seine Stimme abgeben.“ Mit Blick auf mögliche Zwischenfälle geht der Ordnungsdezernent davon aus, dass der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) am Wahlsonntag im Einsatz ist: „Sollten weitere Probleme auftreten, stehen wir mit der Polizei im Gespräch. Hier ist die Zusammenarbeit ausgezeichnet.“

Info Ein Corona-Erkrankter auf der Intensivstaition Zum Wochenbeginn meldet Krefeld acht neue Corona-Fälle. Da gleichzeitig 14 Menschen die Erkrankung überstanden haben, geht die Zahl der aktuell Infizierten dennoch zurück – von 65 auf 59 Personen. 754 Krefelder gelten als genesen. In den Kliniken werden zwei Corona-Erkrankte behandelt, eine auf der Intensivstation. Die Zahl der Erstabstriche stieg auf 13.124 Proben.

Viele traurige Gesichter wird es hingegen in diesem Jahr bei den jüngeren Krefeldern geben. „Sämtliche St. Martinszüge werden in diesem Jahr ausfallen. Sie sind als Straßenfeste untersagt“, so Cyprian. Das gelte auch für jegliche Art von Volks-, Straßen-, Dorf- und Sportfesten vorerst bis zum 31. Dezember. Auch beim Karneval und den Weihnachtsmärkten gehe die „Tendenz in Richtung nicht stattfinden“. „Mir fehlt die Fantasie, wie man ohne Singen, Schunkeln, Tanzen und Bützen Karneval feiern will“, ergänzt Meyer, der sich Karneval in der Light-Version sowie Narretei mit Verordnung derzeit nicht vorstellen kann. „Fakt ist aber auch: Gesundheitsschutz ist nicht verhandelbar.“

Abgesagt sind auch die „Tage der offenen Tür“ an den Krefelder Grundschulen. „Sie wären zwar eingeschränkt möglich, doch der Aufwand wäre mit Blick auf den Infektionsschutz zu hoch“, sagt Schulamtschef Jürgen Maas. Er verspricht allerdings eine umfangreiche Informationsschrift, die den Eltern zur Verfügung gestellt werden soll.