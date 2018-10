Krefeld: Moderner Kunstrasenplatz für Bockums Fußballer

Vereinssport : Moderner Kunstrasenplatz für Bockums Fußballer

Einweihung des neues Kunstrasenplatzes (v.l.): Kapitän Hendrik Hasenkox, Schatzmeister Manfred Bellinghofen, Vorsitzender Michael Zecha, OB Frank Meyer, Trainer Andre Rogge und Beigeordneter Thomas Visser. Foto: Mocnik,Mark(moc)

Bockum In Bockum wurde jetzt der fünfte moderne Kunstrasenplatz in Krefeld eröffnet. Beim TSV Bockum trainieren rund 500 Kinder und Jugendliche in 20 Mannschaften.

(RP) Ein neues Kunstrasen-Großspielfeld hat Oberbürgermeister Frank Meyer jetzt auf der Sportanlage am Prozessionsweg für den Vereinssport übergeben. Das Areal wird vom TSV Bockum genutzt. Im Verein spielen alleine im Bereich Fußball 20 Jugendmannschaften mit über 500 Kindern und Jugendlichen. Es handelt sich um den fünften Kunstrasenplatz für die Fußballvereine in Krefeld. Die anderen sind in Fischeln, Oppum, Hüls und an der Grotenburg, als nächstes soll nun die Sportanlage an der Horkesgath folgen.

„Unsere Sportvereine bilden das Rückgrat der Sportstadt Krefeld – es gibt 230 Vereine, jeder Dritte ist dort aktiv. Nur dank der ehrenamtlichen Arbeit, die hier geleistet wird, werden Breitensport und Spitzenleistungen gleichermaßen möglich“, beurteilt Oberbürgermeister Frank Meyer die sportliche Situation in der Seidenstadt. „Damit unsere Schulen und Vereine im Sport vernünftig arbeiten können, ist eine angemessene Infrastruktur notwendig, wie sie hier geschaffen wurde“, so der Oberbürgermeister in seiner Ansprache. Deshalb habe die Stadt die Sportstätten-Entwicklungsplanung initiiert. Eine Fachkommission werde umfassend die Prioritäten bei der Sanierung von Sportstätten herausarbeiten und benennen.



Für den TSV Bockum freute sich der 1. Vorsitzende Michael Zecha. Der Verein sei vor allem wegen der zahlreichen Jugendmannschaften dringend auf das neue Spielfeld angewiesen. „Der Tennenplatz aus dem Jahr 1976 ist bei Regen oft nicht bespielbar gewesen, so dass immer wieder Spiele verlegt werden mussten“, so Zecha. Zum Glück gehöre das jetzt endgültig der Vergangenheit an.