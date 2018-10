Krefeld bei der Expo-Real

Krefeld bei der Messe in München

Krefeld (RP) Bei der Immobilien- und Investorenmesse Expo-Real in München haben Oberbürgermeister Frank Meyer, Planungsdezernent Martin Linne und Wirtschaftsförderer Eckart Preen den Standort Krefeld präsentiert.

Die Stadt Krefeld nutzte die Expo-Real, um Gespräche mit aktuellen und potenziellen Partnern bei diversen Projekten zu Wohnungs- und Gewerbeentwicklung zu führen. „Krefeld ist ein gefragter Investitionsstandort. Es ist mittlerweile gelungen, Krefeld wieder deutlich stärker auf die Landkarte von Interessenten zu bringen“, sagte Oberbürgermeister Frank Meyer. Entsprechend sei es wichtig, bei der Ausweisung von Flächen für Wohn- und Gewerbeimmobilien weiter Fortschritte zu erzielen, um Interesse in konkrete Entwicklungen zu übersetzen. „In der Innenstadt setzt sich mit der anstehenden Eröffnung des Forum Krefeld an der St.-Anton-Straße, dem fortschreitenden Bau der Ostwall-Passage zum Behnisch-Haus und dem Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Werkkunstschule der positive Trend zur Steigerung der Attraktivität weiter fort“, sagte Meyer. Und auch im Krefelder Süden zeigten sich in den diversen Neubauvorhaben die Ansiedlungserfolge der jüngsten Zeit.