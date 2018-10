Krefeld: Misereor-Künstler Uwe Appold gibt Kursus an Marienschule

Der Künstler Uwe Appold, der das Misereor-Hungertuch für das Jahr 2019 geschaffen hat, war in der Marienschule, um mit Schülern zu arbeiten.

(RP) Als neuer Kooperationspartner von Misereor hatte die Marienschule jetzt die einmalige Gelegenheit, mit dem diesjährigen Künstler des Hungertuches 2019/20, Uwe Appold aus Flensburg, einen zweitägigen Workshop durchzuführen. Da er in seinem abstrakten farbintensiven Bild Erde aus dem Garten Gethsemane verarbeitet hat, sollten die 16 Schüler des Jahrgangs 11 und 12 Erde von einem persönlichen wichtigen Ort mitbringen. Der Workshop begann mit den „Buddelgeschichten der Schüler“, zum Beispiel stammte die mitgebrachte Erde aus dem Garten einer Großmutter in den Niederlanden oder von einem Lieblingsplatz unterm Feigenbaum im eigenen Garten. Unter der Anleitung des Künstlers und begleitet von ihrer Kunstlehrerin Bettina Kürschner entwarfen die Teilnehmer eigene Bildgestaltungen und ihre Erde wurde auf die 50x70cm großen Leinwände gebracht. In erstaunlich kurzer Zeit entstanden sehr beeindruckende Malereien in intensiver Farbigkeit und mit biografischem Bedeutungszusammenhang, die am zweiten Tag in einem Dialoggespräch präsentiert wurden. Für alle Schüler war es ein besonders tolles Erlebnis und eine persönliche Bereicherung und Wertschätzung so intensiv mit einem Künstler zusammen zu arbeiten - anders als im üblichen Takt einzelner Unterrichtsstunden. Die Arbeiten sind auf der Homepage der Marienschule hinterlegt und werden in einer Ausstellung am Informationstag im November präsentiert.