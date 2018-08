Neuss: Gnadental hat jetzt einen Kunstrasenplatz

Gnadental Das 900.000 Euro teure Feld auf der Bezirkssportanlage Gnadental wurde gestern eröffnet. Es kann damit wie geplant zur neuen Spielzeit genutzt werden.

In gut vier Monaten ist das alte Tennen-Großspielfeld in einen 100 mal 64 Meter großen Kunstrasen-Fußballplatz umgebaut worden und kann wie geplant zur neuen Saison 2018/2019 genutzt werden.

Das alte Feld wurde 1970 – wie damals üblich – unter Verwendung von sogenannter Hochofenschlacke in der Tragschicht gebaut. Über die Jahrzehnte oxydierte das Material jedoch und wurde zu einer festen, undurchdringlichen Schicht, so dass Regenwasser nur noch schlecht und verzögert versickern konnte. Für die neue Spielfläche war in Absprache mit dem Amt für Umweltschutz eine Bauweise gewählt worden, bei der der Kunstrasenplatz mit allen Schichten und einer neuen Entwässerung auf das bisherige Spielfeld „aufgesetzt“ wurde. Der Platz liegt jetzt etwa 75 Zentimeter höher. „Nun ist Höhentraining möglich“, scherzte Reiner Breuer am Donnerstag. Hinter dem neuen Platz sind vier Meter hohe – im Bereich der Strafräume sechs Meter hohe – neue Ballfangzäune und neue Tore gebaut worden. Auch ein neues Entwässerungssystem wurde unter anderem installiert. Da die Kosten nach Angaben der Stadt überschaubar geblieben sind, rechnen die Verantwortlichen nicht mit einer erheblichen Überschreitung des Kostenrahmens von etwa 900.000 Euro für den gesamten Umbau.