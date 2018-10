Krefeld: Schlägerei in der Innenstadt

Krefeld In den frühen Sonntag Morgenstunden hat eine Personengruppe zwei Krefelder auf der Hochstraße angegriffen. Dabei wurden die beiden Opfer leicht verletzt.

Am Sonntag früh sind in der Krefelder Innenstadt gegen 4.45 Uhr zwei Männer von einer Gruppe angegriffen und verprügelt worden. Die beiden Krefelder zu Fuß mit ihren Fahrrädern auf der Hochstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. In Höhe eines Juweliergeschäftes wurden der 30- und 35-Jährige plötzlich von einer Gruppe von etwa acht bis zehn Personen angegriffen. Die Täter schlugen ihre Opfer zu Boden und traten dort weiter auf sie ein. Das 30-jährige Opfer konnte sich von den Tätern losreißen und die Polizei informieren. Daraufhin ließ die Gruppe auch von dem anderen Mann ab. Die beiden Krefelder wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Der 35-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, das er nach einer ambulanten Behandlung wieder verließ. Bei der Gruppe handelt es sich nach Polizeiangaben um etwa 16 bis 20 Jahre alte Frauen sowie Männer. Ihr Erscheinungsbild wird als südländisch beschrieben. Die Opfer konnten die Täter nicht weiter beschreiben. Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.