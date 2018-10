Krefeld-Traar: Die Sanierung der Egelsbergmühle hat begonnen

Krefeld-Traar Noch bis November laufen die ersten Sanierungsarbeiten an der Egelsberg Mühle. Es gibt viel zu tun. Der gesamte Sanierungsbedarf wird auf rund eine halbe Million Euro geschätzt.

Am Egelsberg sind die Sanierungsarbeiten an der Mühle in vollem Gange. Das Gebäude ist komplett eingerüstet und gegen unbefugten Eintritt gesichert. Gut zu erkennen sind nun die Ziegelsteine, aus denen die Mühle Ende des 18. Jahrhunderts erbaut wurde. Unsichtbar war bislang der große Feuchtigkeitsschaden, der dem Bürgerverein Traar als Mieter der Mühle große Sorgen bereitet. „Die Sanierung ist dringend notwendig und war höchste Zeit. In den Mauern der Mühle steckt viel Feuchtigkeit, da der damals verwendete Schlämmputz nicht Luft durchlässig war und die Mühle nicht atmen konnte“, erklärt Walter Kienen, zweiter Vorsitzender des Bürgervereins.