Krefeld: Ehrung für Mentalisten aus Fischeln Klaus Lüpertz

Krefeld-Fischeln Klaus Lüpertz, Mentalist und Zauberkünstler aus Fischeln, wurde jetzt als „Künstler des Jahres“ ausgezeichnet.

(cpu) Mentalist und Zauberkünstler Klaus Lüpertz aus Fischeln wurde jetzt im Rahmen seines Magischen Varietés, zu dem er, wie berichtet, anlässlich seines zehnjährigen Bühnenjubiläums eingeladen hatte, als „Künstler des Jahres“ der KFM Deutsche Mittelstand AG ausgezeichnet. Eine Ehrung, die den sonst so wortgewandten Künstler erst einmal sprachlos machte.

Vorstandsvorsitzender Hans-Jürgen Friedrich begründete die Entscheidung mit der außergewöhnlichen „Begeisterung und Verwunderung“, die der Künstler mit seinen Programmformaten seinen Zuschauern schenke. Die KFM Deutsche Mittelstand AG verstehe die Förderung von Künstlern als sinnstiftendes Investment, denn Kunst und Kultur seien Hauptschlagadern einer jeden Gesellschaft und lieferten wichtige Impulse für kritisches Denken. Motivierende und inspirierende Künstler sorgten für einen lebendigen und fröhlichen Austausch und sicherten so auch die Lebensqualität. Dies habe der Traumwandler mit seinen Bühnenshows, Dinnershows und Auftritten auf Firmenfeiern und privaten Events, wie z.B. Hochzeiten, in besonderem Maße bewiesen. Da die Förderungen der öffentlichen Hand immer weiter rückläufig seien, wäre es eine Verpflichtung, in die Bresche zu springen.