Krefeld: Werner-Rittberger-Halle kann wieder genutzt werden

Krefeld Nach zwei Jahren Leerstand kann die Werner-Rittberger-Halle wieder genutzt werden: Die Stadt hat die mobile Eisfläche in Betrieb genommen. Auch öffentliches Eislaufen ist jetzt dort wieder möglich.

(RP) Ab sofort kann in der Werner-Rittberger-Halle wieder Eissport betrieben werden. Die Stadt Krefeld hat dort eine sogenannte mobile Eisfläche einbauen lassen, die Tests und erste Trainingseinheiten von Eishockeyspielern, Eiskunstläufern und Eisstockschützen mit Bravour – so die Rückmeldung der Sportler und Trainer an die Stadt – bestanden hat. Vor der Eissaison 2016/2017 hatte eine Überprüfung der technischen Anlage Probleme an den Ammoniak-Rohrleitungen gezeigt – entsprechend war eine risikofreie Eisaufbereitung mit dem alten System nicht mehr möglich, so dass die Halle in dieser Zeit ungenutzt leer stand. Nach mittlerweile zwei Jahren ohne Eis in der Rittberger-Halle kann jetzt dort wieder ein kontinuierlicher Trainings- und Wettkampfbetrieb stattfinden; zudem steht die Halle auch für öffentliches Eislaufen wieder zur Verfügung.