Niederrheinische Sinfoniker : Franz Schubert – einmal anders

Rafael Bruck (hier bei einem früheren Auftritt mit Michael Preoser am Klavier) wusste dank seines in allen Lagen ausgeglichenen, weit ausschwingenden und farbenreichen Baritons zu überzeugen. Foto: Detlef Ilgner

Krefgeld Das vierte – wiederum gestreamte – Sinfoniekonzert hielt selbst für Kenner zahlreiche Überraschungen bereit. Gastdirigent Bruno Weil leitete übersichtlich und ruhig, gab aber wenig Impulse.

Vom kantablen einleitenden Adagio mit dem reizvollen Wechselspiel der Bläser, dem fröhlichen, von Triolen geprägten Allegro und der rasanten Stretta – ganz im Sinne Rossinis – der „Italienischen Ouvertüre“ in C-Dur ließen sich beim 4. Sinfoniekonzert auch die bestens vorbereiteten „Niederrheinischen Sinfoniker“ motivieren. Gastdirigent Bruno Weil leitete übersichtlich und ruhig, gab aber wenig Impulse. Doch der Streicherklang blühte, und die Bläser wurden nicht müde, delikate Soli beizusteuern. Noch intensiver stürzten sich die Musiker in die 6. Sinfonie das damals erst 20-jährigen Schubert und arbeiteten hier vor allem die an Joseph Haydns Kompositionsstil orientierte klangliche Durchsichtigkeit heraus. Als heiteres Intermezzo servierten die Musiker sechs „Deutsche Tänze“ – im Original für Klavier solo – hier aber in einer das Opus durchaus aufwertenden Bearbeitung für kleines Orchester von Anton Webern (1883-1945).