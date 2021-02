Inzidenzwert sinkt weiter : Drei Krefelder nach einer Corona-Infektion gestorben

Krefeld Es gibt wieder weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 in der Seidenstadt. Der Inzidenz-Wert für die Seidenstadt ist weiter gesunken.

(jon) Es gibt wieder weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 in der Seidenstadt: Seit Freitag sind erneut drei Krefelder im Zusammenhang mit Corona gestorben, teilt das städtische Gesundheitsamt mit. 114 Tote sind somit seit Ausbruch der Pandemie in der Stadt zu verzeichnen. Zwei Personen im Alter von 93 beziehungsweise 81 Jahren starben in einem Altenheim. Eine ebenfalls in einer Senioreneinrichtung lebende 90-jährige Person starb in einem Krankenhaus. „Über Vorerkrankungen liegen in allen drei Fällen keine Informationen vor“, so ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung.