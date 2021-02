Neue Hoffnung für den Krefelder Fußballclub : Ponomarev verkauft KFC-Anteile an Armenier

Krefeld Damit scheint der Erhalt der Dritten Liga für die Uerdinger wieder möglich. Die Debatte um die Sanierung der Grotenburg dürfte Fahrt aufnehmen.

(ths) Neue Hoffnung für den KFC Uerdingen: Die seit Sommer laufenden Gespräche zwischen Mikhail Ponomarev und dem armenischen Investor Roman Gevorkyan sind von Erfolg gekrönt. Wie Ponomarev am Abend bestätigte, hat der russische Investor seine Anteile an der KFC Uerdingen 05 Fußball GmbH an den Interessenten verkauft. Überraschend ist der Deal freilich nicht, nachdem Ponomarev bereits Anfang November seinen Rückzug angekündigt und den Verkauf seiner Anteile an Interessenten in Aussicht gestellt hatte.