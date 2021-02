Förderverein Langenfeld : Blinklichter und Studiobühne setzen auf neue Formate

Langenfeld Mit einer Leselounge will die Langenfelder Studiobühne im März ihr Programm starten – sofern Corona das zulässt. Das berichtet Heike Schubert bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Blinklichter und der Studiobühne.

(og) Für das Projekt hat sie sich die Stadtbibliothek als Kooperationspartner ins Boot geholt. Denn die Ensemblemitglieder der Studiobühne werden in den neuen Räumen der Bibliothek lesen. „Wir nutzen Langenfelds Wohnzimmer nicht zum Spielen, sondern zum Hörspielen“, sagt Schubert. Die gebürtige Langenfelderin ist dem Publikum seit den 80er Jahren vertraut – zunächst als Mitglieder der Blinklichter, dann als Ensemblemitglied der Studiobühne.

Darüber hinaus plant die Studiobühne ein neues Projekt. Unter dem Titel „Showrooms“ werden Szenen aus vergangenen Programmen dem Publikum in Corona-gerechter Form präsentiert. Dazu werden die Räume der Volkshochschule genutzt. Nicht Darsteller werden in den Showrooms auf- und abtreten, sondern die Zuschauer wandern in kleinen Gruppen von Raum zu Raum. Auch online ist die Studiobühne ab sofort präsent. Unter www.die-studiobuehne.de werden Szenen aus vergangenen Programmen gezeigt. Die Blinklichter präsentieren online die Rede von Ingrid Bembennek, die sie zum vierzigjährigen Bestehen des Fördervereins gehalten hat und versehen sie mit Fotos aus ehemaligen Inzenierungen. (www.die-blinklichter.de).