Konzerte in Krefeld : Die Blechbläser kommen ins Wohnzimmer

Krefeld Das Kammerkonzert der Niederrheinischen Sinfoniker geht am Sonntag, 31. Januar, um 11 Uhr online. Auch das Kinderkonzert und das 4. Sinfoniekonzert werden als Stream fürs Internet vorbereitet.

(ped) So oft wie möglich kommen die Niederrheinischen Sinfoniker in diesen Wochen nach Hause. Weil die Livekonzerte seit November ausfallen, bemühen sie sich, Klassikgenuss per Livestream zu ermöglichen. Das gilt nicht nur für das 4. Sinfoniekonzert, das eigentlich am Dienstag, 2. Februar, terminiert gewesen wäre, sondern auch für Kinder- und Kammerkonzerte.