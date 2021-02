Konzerte in Krefeld : Im Theater zahlen, zuhause zuschauen

Krefeld Für das 4. Sinfoniekonzert hat das Theater eine neue Form für Einnahmen gefunden. Viele Zuschauer hatten zuvor das Online-Banking abgelehnt. Jetzt gibt es Zugangscodes über die Theaterkasse.

Das Publikum der Niederrheinischen Sinfoniker ist treu. Die Konzerte werden schmerzlich vermisst. Und dass die Kunst nicht immer gratis offeriert wird, dafür haben die allermeisten Musikliebhaber Verständnis. Besonders die großen Programme, die Sinfoniekonzerte, sollten ein bisschen was in die Kasse bringen, meint Generalmusikdirektor Mihkel Kütson. Da sind viele mit ihm einig. Und da probiert das Team so einige Wege aus. Doch mancher Sinfoniekonzerte-Fan scheute bisher das Stream-Erlebnis, weil er seinen Obolus nur per Online-Banking entrichten konnte. Das ist für das 4. Sinfoniekonzert anders.

Im Sinfoniekonzert will er die verschiedenen Facetten von Franz Schubert (1797 - 1828) beleuchten. Dabei wird natürlich das Lied, Schuberts große Stärke, eine wesentliche Rolle spielen: „Der Erlkönig“, „Der Wegweiser“ und „Prometheus“, werden gesungen von Bariton Rafael Bruck. Als Besonderheit erklingen die Lieder nicht in der originalen Besetzung „Sänger und Klavier“, sondern in den einfühlsamen Orchestrierungen von Max Reger und Anton Webern, betont Ziegelhöfer. Zum Abschluss ist die Sinfonie Nr. 6 C-Dur zu hören, die er wohl in Reaktion auf die Musik von Gioacchino Rossini komponierte, der in Wien seit 1817 Triumphe feierte.