Zweiter schwerer Wohnungsbrand in einer Woche : 73-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Krefeld

Mit Hilfe einer Drehleiter erreichten die Brandbekämpfer an der Rheinstraße ein Fenster im vierten Obergeschoss. Die 73-jährige Bewohnerin lag tot auf dem Fußboden. Foto: Forstreuter

Krefeld Am Samstag um 2.30 Uhr ging der erste Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr ein, eine Passantin hatte Flammen hinter einem Fenster im vierten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses an der Rheinstraße gemeldet.

Die Feuerwehr wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Rheinstraße gerufen, bei dem eine 73-jährige Frau tot aufgefunden wurde. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, der Sachschaden ist gering. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.

Es war der zweite schwere Wohnungsbrand innerhalb einer Woche in Krefeld. Ein brennendes Treppenhaus an der Kölner Straße versperrte Montagabend acht Bewohnern den Weg ins rettende Freie. Die Einsatzkräfte mussten sie in einer dramatischen Aktion über Drehleitern und Leitern retten, weil der Fluchtweg durch das Haus abgeschnitten war. Von den acht Betroffenen wurden zwei durch Rauchgase schwer, fünf mittelschwer und eine Person leicht verletzt.

Info Strafgesetzbuch (StGB) § 306 Brandstiftung Wer fremde Gebäude, Betriebsstätten oder technische Einrichtungen, Warenlager, Kfz, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeuge, Wälder, Heiden, Moore oder land-, ernährungs- oder forstwirtschaftliche Anlagen oder Erzeugnisse in Brand setzt oder durch eine Brandlegung zerstört, wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

Ein tödliches Ende hingegen nahm der Brand vom Wochenende an der Rheinstraße. Um 2.30 Uhr ging der erste Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr ein, eine Passantin hatte Flammen hinter einem Fenster im Obergeschoss eines Hauses in der Innenstadt gemeldet. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten beim Eintreffen von außen zunächst keinen Feuerschein mehr feststellen, jedoch waren Brandgeruch im Treppenraum und ein ausgelöster Heimrauchmelder deutlich wahrnehmbar. Mit Hilfe einer Drehleiter erreichten die Brandbekämpfer schließlich ein Fenster im vierten Obergeschoss, hinter welchem die Zeugin das Feuer gesehen hatte. Dort waren unter anderem eine leichte Verrauchung und ein Glutnest eines abgebrannten Gegenstandes zu erkennen. Durch das Fenster verschaffte sich die Wehr sofort Zugang zur Wohnung. Einsatzkräfte fanden die leblose 73-jährige Frau auf dem Boden liegend. Noch vorhandene Glutnester wurden gelöscht und die Wohnung durch einen elektrischen Lüfter entraucht. Zur Aufklärung der genauen Umstände hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Oppum und der Rettungsdienst der Stadt Krefeld.

Einen Schritt weiter sind die Experten der Kripo bei der Untersuchung des Brandes an der Kölner Straße vom vergangenen Montag. Ein technischer Defekt kann als Ursache mittlerweile ausgeschlossen werden. Die Ermittler gehen derzeit von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aus. Einen weiteren Fund machten die Beamten gleich vor Ort: Bei der Evakuierung der Nebengebäude entdeckten sie eine Cannabisplantage in einer Wohnung. Neben einem Indoor-Zelt samt Beleuchtung und Bewässerung, stellten sie Utensilien für Betäubungsmittel und insgesamt elf kleinere Pflanzen Cannabis sicher. Tatverdächtiger ist der Mieter der Wohnung, ein 24-jähriger Deutscher.

Um vorsätzliche Brandstiftung handelte es sich auch beim bisher letzten tödlichen Brand in Krefeld. Im September 2019 war es in einem Mehrfamilienhaus an der Spinnereistraße zu gleich zwei Todesfällen gekommen. Eine Frau und ein Mann aus Rumänien kamen in der Dachgeschosswohnung ums Leben. Sieben Menschen wurden über Drehleitern und Sprungkissen aus dem brennenden Haus gerettet, drei Personen mussten mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei ist überzeugt, dass das Feuer absichtlich gelegt worden war. Das hölzerne Treppenhaus stand damals in Sekunden in Flammen, der einzige Fluchtweg war versperrt.