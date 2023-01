Im Zoo Krefeld Erster Zuchterfolg bei den Sumatra-Tigern

Gut zweieinhalb Jahre nach ihrem Einzug in Krefeld hat die vierjährige Sumatra-Tiger-Katze Mau am Morgen des 6. November ihren ersten Nachwuchs zur Welt gebracht. Das teilte der Zoo Krefeld am Mittwoch mit. Die Geburt war geheim gehalten worden, da die ersten Lebenswochen der Jungtiere kritisch verlaufen können, wenn die Mutter noch keine Erfahrungen in der Aufzucht hat.