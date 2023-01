Erfahrungen mit Übergriffen und Gewalt Video wirbt für mehr Respekt gegenüber Rettungskräften

Für die Umsetzung des Projektes waren der Sprecher des Technischen Hilfswerks, Bastian Blum, und der Krefelder Blaulicht-Reporter Leonhard Giesberts zuständig. Auf die Frage an Giesberts, ob man mit einem solchen Video nicht nur die erreicht, die ohnehin guten Willens, sagt er: „Das ist uns schon bewusst. Aber es gibt bei solchen aggressiven Vorfällen oft auch gruppendynamische Prozesse unter den Umstehenden; die wollen wir erreichen, so dass einer vielleicht einschreitet und sagt: Was macht ihr da, lasst die doch in Ruhe.“