2:4-Heimniederlage Pinguine verlieren Duell um Platz vier gegen Ravensburg

Wie schon so häufig in dieser DEL2-Saison konnte ein Spiel nicht pünktlich beginnen. Diesmal standen die Towerstars aus Ravensburg auf dem Weg an den Niederrhein zweimal im Stau, sodass die Begegnung erst um 20 Uhr begann. Beide Teams konnten den Spielbericht bis zum letzten Platz ausfüllen. Bei den Pinguinen rückte Nikita Shatsky für Edi Lewandowski in die vierte Sturmreihe. Maxi Söll stand als siebter Verteidiger bereit. Verstärkung gab es bei den Hausherren auch hinter der Bande. Teamchef Adrian Grygiel feierte dort sein Heimdebüt.