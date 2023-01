Bis Freitag, 31. März, können sich Krefelder Unternehmen und Personen bewerben. Krefeld ehrt besondere Leistungen in Handwerk und Mittelstand

Zum ersten Mal wird in Krefeld in diesem Jahr der Hansheinz-Hauser-Preis verliehen, der besondere Leistungen in Handwerksbetrieben und mittelständischen Unternehmen würdigt. Die Auszeichnung ist nach dem langjährigen Krefelder Oberbürgermeister und Ehrenbürger Hansheinz Hauser benannt, der als ausgebildeter Bäcker- und Konditormeister zeit seines Lebens eng mit dem Handwerk verbunden war. Auf Initiative von Oberbürgermeister Frank Meyer, der mit Andreas Ehlert als Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf die Schirmherrschaft für die Auszeichnung übernimmt, stimmte der Stadtrat bereits im Sommer für die Einführung der neuen Auszeichnung. Zukünftig soll der mit 5.000 Euro dotierte Preis in Form einer Urkunde, eines Schildes für die Hauswand und einer symbolischen Plastik alle zwei Jahre, möglichst am 23. Juni – dem Geburtstag des Namensgebers – verliehen werden.