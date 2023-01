Leichtathletik Bayers Werfer sorgen für gute Medaillenausbeute

Von acht Goldmedaillen für den SC Bayer 05 Uerdingen bei den Nordrheinhallen- und Winterwurfmeisterschaften in Leverkusen gingen allein fünf auf das Konto der Werfergruppe. Die Schützlinge von Trainer Helmut Penert sammelten eifrig Titel. Allen voran Max Neukirchen. Der 16-Jährige siegte unangefochten im Kugelstoßen mit 15,80 Metern und mit 41,19 Metern im Diskuswurf.

Im Hammerwurf konnten auch widrige äußere Bedingungen die Siege von Nele Frisch (54,20 Meter in der U20) und Sina Holthuijsen (56,88 Meter bei den Frauen) mit ordentlichen Weiten nicht verhindern. Routinier Thomas Neumann (51) zeigte im Wettbewerb der Männer

der teilweise halb so alten Konkurrenz mit 50,06 Metern, „wo der Hammer hängt.“

Dreispringerin Anna Keyserlingk trat im Weitsprung an wurde bei ihrem ersten Start in der Frauenklasse gleich mit dem Titel belohnt. Sie sprang 6,04 Meter weit. Vier ihrer sechs Versuche hätten gegenüber ihrer Leverkusener Konkurrentin Imke Daalmann (5,93 Meter) zum Sieg gereicht.

Dass es nicht weiter ging lag an kleinen Schwächen bei der Landung, bei der die Hülserin regelmäßig 10 - 15 Zentimeter verschenkte. „Das ärgert mich besonders, weil es im Training eigentlich geklappt hatte“ äußerte sich Keyserlingk. Insgesamt präsentierte sich die 19 Jährige aber in einer glänzenden körperlichen Verfassung. Man darf gespannt sein, wie der erste Wettkampf in ihrer Spezialdisziplin, dem Dreisprung, am kommenden Samstag in Düsseldorf ausfällt.